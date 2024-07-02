巴拉耶娃：哈萨克斯坦和中国文化交流开启了新的篇章

论坛框架下，还举行了《平“语”近人——习近平喜欢的典故》第三季哈萨克语版首播仪式。

哈萨克斯坦文化和信息部部长阿依达·巴拉耶娃在讲话中指出，中国不仅是睦邻，也是具有数百年历史的长期战略合作伙伴。

-这种历史联系是基于共同利益、相互尊重、两国发展道路与和平未来。今年是哈萨克斯坦和中国建立外交关系的31周年。我们的关系建立在东方人民的耐心和相互尊重的基础上，在最困难的问题和情况下妥协、寻求解决方案和对话的传统已经牢固确立。-她说。

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巴拉耶娃表示，哈中合作和战略关系近年来提升到了新水平。

-在两国领导人的共同努力下，双边关系上升到高水平合作，为进一步加强睦邻友好、发展互利合作奠定了基础。中国国家主席习近平此次对哈萨克斯坦进行的国事访问，以及托卡耶夫总统不久前对中国进行的国事访问，将两国友谊提升到新的水平。国家元首接受新华社采访时，而中国国家主席在哈通社发表的署名文章中都提到了这一点。-她说。

文化和信息部部长表示，文化领域的牢固联系是双边合作的主要方向。具体来说，组织举办创意团演出、博物馆展览、艺术博览会、电影业新片放映、纪念碑揭幕等各类活动非常重要。

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中央广播电视总台台长兼总编辑慎海雄表示，哈方高规格和热烈欢迎了中国国家主席习近平的来访。

-当然，我们高度重视此次的活动。我要向哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示感谢。我们看到，在这广阔的土地生活着这么友善的人民。今天，我们代表中央广播电视总台与您们在这里聚集。我认为，这是双边关系新阶段的开始。哈萨克斯坦和中国是睦邻国家。我们的历史可以追溯到几千年。伟大的丝绸之路经过我们的领土。-他说。

慎海雄表示，中国国家主席2013年在阿斯塔纳首次提出了《一带一路》倡议。近11年，哈萨克斯坦和中国在该倡议框架下开展了紧密合作。

-我们将在哈萨克斯坦播出《平“语”近人——习近平喜欢的典故》第三季哈萨克语版。节目收录了中华人民共和国主席重要讲话、文章、讲话中的中国古典名著语录。这些讯息揭示了新时代博大精深的中华传统文化的内涵和世界价值。这些经典话语反映了中国的过去、现在和未来。中国倡导的全人类和平与繁荣等价值观将在哈萨克斯坦媒体上得到展示。-他说。

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【编译：小穆】