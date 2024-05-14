瑞士和中国企业将在哈萨克斯坦联合建设化工厂

据了解，该投资项目将根据哈萨克斯坦工业和基础设施发展部决议，俄罗斯和哈萨克斯坦政府间协议批准的工业化路线图框架下实施。

哈萨克斯坦工业和建设部部长哈纳特·沙尔拉帕耶夫在签署仪式上表示，该投资项目将在推动地方农业和经济发展发挥重要作用。

-生产安全并非始于土地或水的供应。这是基础，但是确实需要肥料来保证生产安全。因此，这对我们来说是一个非常重要的项目。我们将与EuroChem和中国企业一起落实该项目。这是欧亚合作的重要典范。此外，这也对于地区生产安全来说是一件非常重要的事件。-他说。

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EuroChem公司在哈萨克斯坦实施的投资项目分为三个阶段。第一阶段，建设年产64万吨磷矿粉矿山综合体。第二阶段，将建设硫酸生产厂，预计2026年投产。第三阶段，建设化工联合体，将于2027年投产。该项目的实施共投资10亿美元。

据了解，该项目的实施将创造2400多个新的工作岗位，其中哈萨克斯坦员工占80%。此外，新化工厂将成为地区独一无二的企业，矿物肥料及工业品年产量预计达100万吨以上。

Фото: ЕвроХим

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【编译：小穆】