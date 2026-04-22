穆尔扎波森诺夫：哈萨克斯坦欢迎蒙古游客和合作伙伴

会谈中，双方就旅游和体育领域双边合作的现状及未来发展前景进行了讨论。

穆尔扎波森诺夫指出，两国伙伴关系潜力巨大，并强调了双方互动对于发展和推广两国体育运动的重要性。

- 蒙古国以其民族体育闻名。传统摔跤、赛马和射箭是那达慕节不可或缺的一部分。蒙古运动员在国际赛场上屡创佳绩，尤其是在摔跤、柔道和拳击项目中。为了发展和推广蒙古马术运动，我们建议在蒙古举办国际赛事。-他说。

Фото: Туризм және спорт министрлігі

双方还讨论了教育领域的合作。会上介绍了拟在阿斯塔纳建立的国立体育大学的潜力，并宣布该大学将开始招收外国学生。这所大学将是一座现代化的科研教育中心，融合体育科学、医学和数字技术。

此外，双方还讨论了旅游领域的合作问题。部长指出，两国间的旅游往来稳步增长。2023年至2025年，蒙古国赴哈萨克斯坦旅游的游客人数将超过每年4万人次，哈萨克斯坦公民赴蒙古国旅游的人数也有所增加。

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据了解，在蒙古国总统乌赫那·呼日勒苏赫对哈萨克斯坦进行国事访问期间，两国签署了2026-2027年文化和人文合作计划。

- 我想重点介绍蒙古国在旅游领域的潜力。相互推广旅游产品、实施联合项目和培训人才是我们共同的任务。哈萨克斯坦欢迎蒙古游客和合作伙伴。我们建议在国际旅游与酒店管理大学的基础上，在旅游、酒店管理和体育领域的人才培训方面开展合作。-穆尔扎波森诺夫说。

根据会谈结果，双方确认愿加强在旅游和体育领域的合作，实施联合项目，并扩大经验交流。

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【编译：小穆】