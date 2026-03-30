迈阿密赛后排名更新 热巴金娜继续坐稳世界第二

在迈阿密公开赛半决赛中，热巴金娜不敌现世界第一、白俄罗斯名将阿丽娜·萨巴伦卡，无缘决赛。萨巴伦卡随后在决赛中击败美国选手可可·高芙，成功捧杯。凭借这一冠军，她也成为自2022年波兰名将伊加·斯维亚特克以来，首位在同一年包揽印第安维尔斯站和迈阿密站冠军的球员。

高芙则凭借迈阿密站亚军，在最新排名中超越斯维亚特克，升至世界第三。

随着“阳光双赛”落幕，女子网坛也将逐步转入红土赛季。接下来举行的查尔斯顿公开赛中，世界前十仅有美国选手杰西卡·佩古拉一人出战。她将以头号种子身份亮相，并力争卫冕。

哈萨克斯坦选手普婷佐娃也将参加本站比赛。她在迈阿密站第二轮不敌热巴金娜，不过最新排名仍上升三位。按照签表，如果她首轮击败新西兰选手孙璐璐，第二轮就有可能对阵佩古拉。

除了单打外，普婷佐娃还将参加本站双打比赛。她将与意大利选手伊丽莎白塔·科恰雷托搭档，在首轮迎战中国台北组合詹皓晴 / 吴芳娴。后者是本站双打5号种子。

另一方面，哈萨克斯坦双打名将安娜·丹妮莉娜将缺席查尔斯顿站。她在迈阿密站后，双打世界排名下滑至第七位。不过，她的固定搭档、塞尔维亚选手亚历山德拉·克鲁尼奇仍将出战，并将与中国选手张帅搭档，以头号种子身份参加本站双打赛事。

创办于1973年的查尔斯顿公开赛，是女子职业网坛历史最悠久的赛事之一，也被视为每年红土赛季的揭幕战。该赛事的一大特色，是在绿色泥地球场上进行。2026年赛事总奖金为230万美元。

【编译：达娜】