特朗普访华后 普京赴北京与习近平举行会晤

（哈萨克国际通讯社讯）在美国总统唐纳德·特朗普结束访华行程后，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京20日前往北京，与中国国家主席习近平举行会晤。

据中国新华社消息，5月20日上午，中国国家主席习近平在北京人民大会堂东门外广场为正在对该国进行国事访问的俄罗斯总统普京举行欢迎仪式。双方随后在北京人民大会堂举行会谈。

据悉，此次俄中领导人会谈将重点讨论双边经贸合作、贸易往来以及全球安全等议题。会谈结束后，双方预计将签署一揽子重要合作文件。

俄罗斯总统外交政策助理尤里·乌沙科夫表示，俄中双方计划在此次峰会期间签署约40份文件，其中21份重要文件将由两国元首亲自参与签署。

目前，中国已成为俄罗斯最大的贸易伙伴。

数据显示：

俄罗斯超过三分之一的进口商品来自中国；

超过四分之一的俄罗斯出口面向中国市场；

俄中双边贸易额已突破1000亿欧元。

报道称，此次普京访华正值俄罗斯与西方国家关系因乌克兰冲突持续恶化之际，因此此次北京会晤也受到国际社会广泛关注。

此前，美国总统特朗普也曾在北京与中国国家主席习近平举行会谈，双方讨论了伊朗、乌克兰以及台湾等问题。

【编译：木合塔尔·木拉提】