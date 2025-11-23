吉尔吉斯挫败选举后大规模骚乱阴谋 10名嫌疑人被捕

据吉尔吉斯斯坦国家通讯社（Kabar）报道，该团伙成员包括政治活动家、前议员、前政府官员以及部分执法系统人员。他们积极拉拢有组织犯罪集团成员和体育界人士，准备在选举后实施暴力行动。

犯罪计划显示，该团伙原定在选举结果公布后先从南部地区发起抗议，随后迅速扩大至比什凯克及其他州，煽动民众不满，甚至计划冲击行政大楼、电视台、执法机构、武器库和拘留设施，并公然鼓吹违宪行为。

团伙内部分工明确：政治骨干负责提出诉求，有组织犯罪成员提供武力支持，部分成员甚至提前私分未来“官位”。

执法人员在搜查中缴获枪支弹药、手榴弹、通信设备、15万美元现金、骚乱资金流向文件、详细行动方案以及毒品等物证。

10名被捕嫌疑人分别以吉尔吉斯斯坦刑法第278条第1款（准备组织大规模骚乱，包括暴力、抢劫、纵火等）被起诉，目前已全部关押在临时拘留所。警方表示，侦查仍在继续，更多涉案人员及其资金来源正在排查之中。

此次行动发生在吉尔吉斯斯坦议会提前选举（2025年11月30日）前夕。目前，467名候选人已完成登记，竞选宣传期自11月10日启动，将于11月29日早8时结束。为保障选举安全，吉尔吉斯斯坦将调动超过1万名执法人员维持公共秩序。

【编译：木合塔尔·木拉提】