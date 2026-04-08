坚戈走强背后的动力与隐忧：短期利好与长期平衡的博弈

多重因素推动坚戈走强

月初美元汇率一度高于474坚戈，短短数日内出现明显回落。表面看，这一变化似乎反映出宏观经济趋稳：通胀有所放缓，本币走强，货币政策保持收紧。但在积极走势背后，仍存在多重因素共同作用。

首先是能源价格因素。石油出口占哈萨克斯坦出口收入的一半以上，油价上涨将直接增加外汇供给。哈萨克斯坦国家银行行长提穆尔·苏莱曼诺夫此前表示，全球油价等外部因素难以掌控，如油价升至每桶150至200美元，美元汇率仍可能进一步走低。不过，油价对财政和汇率的传导存在时滞，因此难以完全解释短期内的快速升值。

其次是严格的货币政策。目前基准利率维持在18%，在通胀为11.7%的背景下，坚戈资产具有较高收益率。这使得本币资产相较外币更具吸引力，吸引投资者将资金兑换为坚戈，投向国债和银行存款。数据显示，今年以来，非居民对哈国国债的投资已增加约6亿美元，总规模接近45亿美元。

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第三，居民消费结构变化也在一定程度上减弱了外汇需求。经济学家鲍尔жан·马德诺夫指出，近期居民在非必需品和大额消费上的支出减少，同时消费信贷收紧，抑制了进口需求，从而降低了对外汇的需求，对坚戈形成支撑。

第四，外债增长带来的资金流入也在增加市场外汇供给。政府及准国有部门积极吸引外资，资金虽以美元形式进入，但在国内流通中需兑换为坚戈，从而增加本币需求。

第五，黄金价格上涨带来的影响亦不容忽视。过去一年黄金价格上涨超过50%，促使国家银行加大外汇干预力度，通过出售美元维持市场平衡。同时，在全球不确定性加剧的背景下，黄金作为避险资产的重要性上升，哈萨克斯坦作为产金国也从中受益。

此外，季节性因素亦发挥作用。年初商业活动较为平缓，加之企业进入纳税周期，需出售外汇以缴纳税款，进一步提升了市场对坚戈的需求。

综合来看，坚戈走强并非单一因素所致，而是多重金融与经济因素叠加的结果。

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官方立场与市场预期

国家银行目前仍坚持自由浮动汇率政策，减少对市场的直接干预，由市场供需决定汇率走势，仅在特殊情况下进行调节。

不过，官方并未预期美元汇率将大幅下行。当前基准判断仍维持在1美元约500坚戈上下，波动区间约为5%至7%。这被市场视为一种信号，即当前较低汇率水平可能具有阶段性特征。

专家观点：短期强势或难持续

金融分析人士安德烈·切博塔廖夫认为，当前坚戈升值主要由高利率和资金流入支撑，具有明显的阶段性特征。一旦外部环境变化，汇率可能回归此前水平。

他指出，坚戈当前表现并非源于经济结构性改善，而更多依赖资本流动和政策因素。经济多元化程度不足、制造业薄弱、对进口依赖较高等问题仍然存在，因此不宜将当前汇率视为新的长期均衡。

鲍尔詹·马德诺夫则认为，目前汇率总体符合经济基本面。在能源价格上涨、资本流入增加以及通胀放缓的背景下，坚戈具备一定支撑。若外部条件不发生明显变化，美元汇率短期内或接近450坚戈，全年有望维持在500至510坚戈区间以内。

他还指出，当前15%以上的存款利率在一定程度上可对冲潜在贬值风险。

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强势汇率的“双刃剑”效应

从民生角度看，本币升值有助于降低进口成本，抑制通胀，提升居民购买力。但从整体经济来看，其影响更为复杂。

分析人士指出，坚戈过强将压缩财政收入。由于石油以美元计价，汇率走强意味着兑换为本币后的财政收入减少。同时，出口企业竞争力下降，利润空间受到挤压，本土企业也面临进口商品价格下降带来的竞争压力。

此外，“荷兰病”效应亦可能显现，即依赖资源出口带来的强势汇率抑制实体经济发展。同时，高利率环境也会抑制信贷和商业活动，影响经济活力。

在现金市场上，尽管官方汇率走强，但兑换点买卖价差仍维持在5至7坚戈之间，显示市场对汇率走势仍存不确定预期。

未来走势：短期稳定，中长期存变数

短期来看，高利率、资本流入和税收周期等因素仍将支撑坚戈汇率。但专家普遍认为，下半年可能出现变化。

若通胀持续下降，国家银行可能下调基准利率，届时坚戈资产吸引力下降，资本外流风险上升，汇率承压。

综合多方因素，市场普遍预期坚戈将逐步回归更为均衡水平，美元汇率或在480至510坚戈区间波动。

总体而言，当前坚戈走强既带来积极效应，也伴随潜在风险。其背后是多重因素交织的结果，而非单一经济实力的体现。未来走势仍取决于内外部环境变化以及政策调整节奏。

【编译：木合塔尔·木拉提】