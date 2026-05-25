“最后铃声”响起：哈萨克斯坦390万学生结束学年 毕业季新规与高考安排同步公布

（哈萨克国际通讯社讯）随着学年“最后一课”铃声响起，哈萨克斯坦2025—2026学年正式落下帷幕。今年，全国共有390多万名学生完成本学年课程，其中包括超过21.5万名11年级毕业生。与此同时，围绕毕业典礼、国家统一考试（ҰБТ）以及“未来学校”国家项目等话题，也再次成为社会关注焦点。

超过390万学生结束学年

据哈萨克斯坦教育部发布的数据，今年共有超过390万名中小学生结束学年。其中，约3.1万名9年级学生有望以优异成绩毕业，约1.8万名11年级学生有望获得优秀毕业生资格。

目前，全国教育系统共有超过42万名教师从事教学工作。

为纪念学年结束，5月25日，全国各地学校统一举行主题为“我的知识献给祖国”的班会活动。活动期间，学校将总结本学年成果，回顾学生们的成长与难忘瞬间，同时围绕“诚实公民”统一教育计划，加强对知识、科学和创新思维价值的引导。

此外，学校还将向学生推荐暑期阅读书目和适合观看的影视作品，引导学生合理规划假期生活。

Фото: Оқу-ағарту министрлігі

“未来学校”项目持续推进

在总统指示下实施的“未来学校”国家项目（Келешек мектептері）也在本学年继续推进。

截至目前，全国已投入使用217所现代化学校，其中84所位于农村地区。目前已有超过22万名学生在这些学校就读，约1.6万名教师在校任教。

该项目被视为近年来哈萨克斯坦教育基础设施现代化的重要组成部分，尤其旨在缩小城乡教育差距，改善人口增长较快地区的学位紧张问题。

毕业典礼“回归校园”：餐厅宴会被禁止

今年毕业季最受关注的新规之一，是教育部门再次明确限制校外奢华毕业活动。

根据教育部与地方行政机构联合出台的规定，幼儿园、中学、职业技术学校及高等专科教育机构，不得在餐厅、咖啡馆、宴会厅、度假区或户外场所举办毕业庆典。

官方同时禁止以毕业活动名义向家长收取费用，也不得要求赠送礼品或其他物质性“感谢”。

毕业证书与文凭颁发仪式必须在校内举行。

Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

教育部门指出，这一措施旨在保障学生安全、维护公共秩序，并进一步强化教育系统中的“法律与秩序”理念。

阿斯塔纳市教育局副局长玛尔然·哈伊尔巴耶娃表示，毕业典礼“回归校园”首先是出于安全考虑，同时也有助于减少家庭经济负担，并避免攀比现象。

她表示：

“这些要求旨在保障孩子们的安全，预防违法和意外事件，同时减轻家长的额外经济压力。”

根据规定，毕业活动期间还禁止铺张宴席、组织豪车车队、邀请商业庆典团队或动画演员等娱乐服务。

此外，学校也不得以赠送教师礼物为由组织集资。

为维护社会公平、避免学生间形成过度攀比，教育部门还建议毕业生统一穿着校服或符合学校规范的服装参加毕业仪式。

期末考试与毕业时间表公布

根据教育部公布的安排：

9年级学生毕业考试将于2026年5月29日至6月11日期间举行；

学生需参加4门必修科目的笔试；

而11年级毕业生国家考试时间为：

2026年6月2日至6月15日；

共需参加5门考试，其中1门为口试。

中学毕业证书颁发仪式将于2026年6月17日至18日在各教育机构举行。

相关活动须依据校长命令，并在与家长委员会协商后，于校内组织开展。

2026年ҰБТ考试形式维持不变

随着4月报名结束，2026年国家统一考试（ҰБТ）已于5月10日正式启动，并将持续至7月10日。

考生仍可参加两次考试，并以最佳成绩参与国家奖学金（公费）竞争。

Фото: Ғылым және жоғары білім министрлігі

国家测试中心主任努尔谢伊特·拜扎诺夫介绍，今年全国共设45个考点。考试首日共有926名考生参加测试，其中359人来自阿斯塔纳。

与往年相同，“数学—物理”仍是最受欢迎的选科组合，占考生总数的17.9%。这一趋势反映出越来越多学生希望进入工程、能源、建筑及技术类专业。

其次是：

“生物—化学”组合（14.5%），主要面向医学方向；

“创意考试”组合（12.4%），受到艺术与创意类专业考生欢迎。

2026年ҰБТ考试结构继续保持不变：

3门必修科目；

2门自选专业科目；

总题量120道；

满分140分。

其中：

《哈萨克斯坦历史》20题；

“阅读能力”和“数学能力”各10题；

两门专业科目各40题。

考试时长为4小时（240分钟），有特殊教育需求的考生可额外获得40分钟。

考试系统中仍将提供计算器、化学元素周期表及盐类溶解度表，同时也向考生发放纸质版参考材料。

各类专业录取最低分数线保持不变：

国立大学：65分；

其他高校：50分；

“教育学”专业：75分；

“医疗卫生”专业：70分；

“法律”专业：75分。

【编译：木合塔尔·木拉提】