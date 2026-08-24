花瓣向后翻卷，宛如童话之花：认识哈萨克斯坦欧洲百合

据生态和自然资源部新闻处消息，初次见到欧洲百合时，人们往往会觉得它就像从童话故事中走出来的一朵奇花。

“欧洲百合的花瓣向后弯曲，形成十分独特的形态，是哈萨克斯坦《红皮书》收录的珍稀植物之一。这种花在自然界中并不常见，主要生长在山区的森林和草甸地带，夏季开放时，其独特的色泽格外引人注目。”专家介绍说。

欧洲百合的魅力并不只是外表。其野生种群能否延续，与自然栖息地能否得到有效保护密切相关。因此，在野外遇到这种珍稀花卉时，最好的方式是远远观赏，不要采摘，让它留在原本生长的地方。

Фото: Gov.kz

生态和自然资源部特别提醒，《红皮书》的每一页都在告诉人们一个简单而重要的道理：自然界中那些美丽而珍贵的生命，留在它们自己的栖息地里，才是最好的归宿。

据悉，欧洲百合（学名：Lilium martagon）又名头巾百合，为百合科百合属的多年生草本植物，主要分布在欧洲、蒙古、朝鲜[1]，西伯利亚、斯堪的纳维亚等地也有分布，是常用庭园花卉之一。欧洲百合的花朵有红、深紫、橙、白色，花瓣上分布有很多斑点，有芳香气味，每株生有数朵。

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株高30－150厘米，偶有200厘米个体；鳞茎卵形，直径可达8厘米，鳞瓣黄色。欧洲百合的特点是具有地下固着根，这就能保证鳞茎处于足够深的土壤中。

欧洲百合被认为是仅次于珠芽百合、圣母百合的3种中欧经典百合之一，因为它们颜色多变，对环境的耐性好，而且寿命长（50年），所以成为受欢迎的园艺植物。

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值得一提的是，8月22日，阿勒腾达拉国家自然保护区境内“阿勒毕”野生有蹄类动物重引入中心迎来了当地首匹普氏野马小马驹降生。这也是在将普氏野马重新引入其历史栖息地的国际项目框架下，从欧洲引入哈萨克斯坦的普氏野马所繁育出的第一代后代。