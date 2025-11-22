免税配额耗尽后首月：哈通社探访哈中口岸电车通关实况

“努尔卓勒”海关站长穆拉特·叶尔坚别科夫介绍，配额用尽初期确曾出现短时拥堵，主要原因是中方每日接收车辆数一度降至650-750辆，而哈方电子排队系统已放开至1000辆。同时，相邻“哈尔加特-都拉塔”口岸进行为期一周的维修，导致部分车辆临时分流至“努尔卓勒”。此外，中方检查设施曾因电力问题短暂中断，也加剧了排队现象。

目前拥堵已基本消除。中方日均接收车辆已回升，哈方电子排队系统日通行能力稳定在800-1000辆。临时仓储区内仅剩约50辆电动车等待清关，远低于外界传言的“上千辆滞留”。

叶尔坚别科夫透露，为彻底解决大型货车与乘用车混行问题，一条长3.2公里、宽12米、可承载百吨以上重载的特大型车辆专用绕行道正在抓紧建设，预计12月中旬投用。届工后，风电设备、特种车辆等超大件将走专用通道，不再影响普通车辆通行。

2025年1-10月，“努尔卓勒”口岸共办理超过6.1万辆货车及乘用车清关手续，征收税费总额1500亿坚戈。其中约7500辆电动车享受了欧亚经济联盟框架内的免税政策。

海关专家卡纳特·卡瑟姆别科夫强调，免税政策原本针对自然人，但实际操作中被大量商业公司利用，导致配额快速耗尽并出现灰色再出口，国家税收损失约300亿坚戈。目前自然人进口电动车需正常缴纳12%增值税，法人则按一般程序全额纳税。

阿拉木图资深汽车进口商阿杰姆·奥斯帕诺夫向记者表示，配额取消后，电动车到岸价格普遍上涨50万至100万坚戈，但市场需求依然旺盛。今年最受欢迎的红旗车型已从650万坚戈涨至900-1000万坚戈，预计2026年还将再涨至少15%。

值得注意的是，自2025年1月1日起，中国对新车出口实施更严格规定：注册超过180天的“新车”未经厂家正式授权、且无目的地国家售后服务证明将无法出口。此举旨在遏制“以旧充新”灰色出口，但客观上也延长了哈萨克斯坦进口商的交货周期并增加成本。

哈通社记者在现场看到，“努尔卓勒”口岸24小时运转，日均通行约1800辆车，其中1200辆从中国入境。乘用车最快半日内即可完成通关，而重型货车则需通过X光扫描系统接受全面检查。

海关部门表示，年底前不会新增免税配额。2026年是否延续优惠政策、配额规模几何，将在年底前最终确定。

【编译：木合塔尔·木拉提】