    11:33, 21 9月 2025 | GMT +5

    后街男孩在阿斯塔纳公园种下纪念树并体验冬不拉演奏

    哈萨克国际通讯社讯）世界著名男子组合后街男孩（Backstreet Boys）的成员在阿斯塔纳和平与和谐公园种下了以自己名字命名的纪念树，并亲自体验了哈萨克民族乐器——冬不拉的演奏。

    Backstreet Boys celebrate visit to Astana with tree planting and dombra performance
    Photo credit: Kazinform News Agency

    该公园于几天前在世界与传统宗教领袖第八次大会框架下正式开放。音乐人们还参观了首都的地标景点，并通过哈萨克制片人马利克·哈森诺夫发布的视频与粉丝们分享了这一经历。

    组合成员布莱恩·利特尔在社交媒体上表达了他在哈萨克斯坦的感受：

    - 在哈萨克斯坦度过了难忘的时光，收获了如此热情的欢迎！昨天我们在阿拉木图举办演唱会，现场观众约3万人。明天将在阿斯塔纳再次迎来3万观众。音乐是一束能将大家凝聚在一起的奇妙之光。以我的名字种下一棵树，还收到了一份独特的礼物，这将是我一生难忘的回忆！

    后街男孩于1993年成立，是全球最具影响力的男子组合之一，至今仍以经典作品吸引大量观众。本周，他们在阿拉木图的演出吸引了约3万名观众。继演出结束后，组合成员连夜飞抵首都。

    值得一提的是，后街男孩的阿斯塔纳演唱会将于9月21日举行，预计将再次迎来数万歌迷到场观赏。

    【编译：达娜】

