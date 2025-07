后街男孩在哈演唱会确定“白色”主调 门票即将开售

根据阿斯塔纳市政府网站上发布的公告,此次演唱会的亮点之一是“白色着装主题”。主办方邀请观众身着白色服装观演,以呼应全球潮流,共同营造属于千禧年的流行氛围。

后街男孩将于9月19日在阿拉木图演出,9月21日在阿斯塔纳登台。主办方透露,这两场演出的筹备历时一年,终于成功敲定。

门票起价为4万坚戈。阿拉木图站演唱会门票将于7月14日上午11点通过Ticketon.kz网站发售,阿斯塔纳场次则从7月15日开始售票。

本次演出将由五位原始成员全员亮相:尼克·卡特(Nick Carter)、A·J·麦克林(AJ McLean)、豪伊·多罗(Howie Dorough)、凯文·理查德森(Kevin Richardson)和布莱恩·利特雷尔(Brian Littrell)。届时,观众将有机会现场聆听《I Want It That Way》《Everybody (Backstreet’s Back)》《As Long As You Love Me》《Show Me The Meaning of Being Lonely》《Shape of My Heart》等经典金曲,以及组合近年推出的新作。

值得一提的是,珍妮弗·洛佩兹也将在2025年首次到访哈萨克斯坦,开启其“Up All Night”世界巡演的哈国站。她将于8月1日在阿斯塔纳举行首场演出,随后前往埃里温、伊斯坦布尔和塔什干,并于8月10日返回哈萨克斯坦,在阿拉木图举行本轮巡演的最终场演出。

【编译:达娜】