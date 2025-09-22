中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    08:41, 22 9月 2025 | GMT +5

    后街男孩在阿斯塔纳开唱 吸引45国游客

    哈萨克国家通讯社讯）9月21日晚，世界知名流行组合后街男孩（Backstreet Boys）在阿斯塔纳的“Astana Arena”体育场举办演唱会。这一文化盛事吸引了来自德国、波兰、法国、土耳其、芬兰、立陶宛、爱沙尼亚、捷克、塞尔维亚、希腊、阿塞拜疆、俄罗斯、乌兹别克斯坦等在内的45个国家12000多名游客前来观演。

    Backstreet Boys тобының Астанадағы концерті қалай өтті
    Фото: Астана әкімдігі

    演唱会由“Astana Concert”公司主办，设定了“Total White”白色主题着装，为现场营造出整齐统一的氛围。尽管开场时间推迟了一个半小时，观众依旧热情高涨，热烈欢迎自己的偶像。乐队成员用哈萨克语向观众致谢，粉丝们则赠送鲜花和传统长袍表达喜爱。社交媒体上，#GetReadyWithMe 标签广泛传播，粉丝们分享了迎接偶像的准备过程。

    Backstreet Boys, concert, fans
    Photo: Ralina Jakisheva / Kazinform
    Елордада өткен Backstreet Boys концертіне 45 елден 12 мың турист келді
    Фото: Астана әкімдігі
    Как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
    Фото: Kazinform

    演出最后，Aspan Galaxy团队带来无人机灯光秀，数百架无人机升空，在夜空中勾勒出多彩图案，为观众留下难忘印象。

    Dron shaw
    Photo: Arailym Temirgaliyeva / Kazinform
    drone show
    Photo: Arailym Temirgaliyeva / Kazinform

    值得一提的是，后街男孩是世界上最成功的流行组合之一，全球专辑销量超过1.3亿张。阿斯塔纳站演唱会是其全球巡演的一部分。今年，该组合在拉斯维加斯The Sphere场馆的演出创下单日售出超过50万张门票的纪录，成为历史上票房最高的演出之一。

    【编译：达娜】

    标签:
    文化 音乐 首都
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
    正在阅读