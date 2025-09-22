08:41, 22 9月 2025 | GMT +5
后街男孩在阿斯塔纳开唱 吸引45国游客
（哈萨克国家通讯社讯）9月21日晚，世界知名流行组合后街男孩（Backstreet Boys）在阿斯塔纳的“Astana Arena”体育场举办演唱会。这一文化盛事吸引了来自德国、波兰、法国、土耳其、芬兰、立陶宛、爱沙尼亚、捷克、塞尔维亚、希腊、阿塞拜疆、俄罗斯、乌兹别克斯坦等在内的45个国家12000多名游客前来观演。
演唱会由“Astana Concert”公司主办，设定了“Total White”白色主题着装，为现场营造出整齐统一的氛围。尽管开场时间推迟了一个半小时，观众依旧热情高涨，热烈欢迎自己的偶像。乐队成员用哈萨克语向观众致谢，粉丝们则赠送鲜花和传统长袍表达喜爱。社交媒体上，#GetReadyWithMe 标签广泛传播，粉丝们分享了迎接偶像的准备过程。
演出最后，Aspan Galaxy团队带来无人机灯光秀，数百架无人机升空，在夜空中勾勒出多彩图案，为观众留下难忘印象。
值得一提的是，后街男孩是世界上最成功的流行组合之一，全球专辑销量超过1.3亿张。阿斯塔纳站演唱会是其全球巡演的一部分。今年，该组合在拉斯维加斯The Sphere场馆的演出创下单日售出超过50万张门票的纪录，成为历史上票房最高的演出之一。
【编译：达娜】