后街男孩在阿斯塔纳开唱 吸引45国游客

演唱会由“Astana Concert”公司主办，设定了“Total White”白色主题着装，为现场营造出整齐统一的氛围。尽管开场时间推迟了一个半小时，观众依旧热情高涨，热烈欢迎自己的偶像。乐队成员用哈萨克语向观众致谢，粉丝们则赠送鲜花和传统长袍表达喜爱。社交媒体上，#GetReadyWithMe 标签广泛传播，粉丝们分享了迎接偶像的准备过程。

演出最后，Aspan Galaxy团队带来无人机灯光秀，数百架无人机升空，在夜空中勾勒出多彩图案，为观众留下难忘印象。

值得一提的是，后街男孩是世界上最成功的流行组合之一，全球专辑销量超过1.3亿张。阿斯塔纳站演唱会是其全球巡演的一部分。今年，该组合在拉斯维加斯The Sphere场馆的演出创下单日售出超过50万张门票的纪录，成为历史上票房最高的演出之一。

【编译：达娜】