托卡耶夫总统参加首届库鲁尔泰议会选举投票

此次历史性的库鲁尔泰议会选举共有来自7个政党的545名候选人参选，角逐145个议席。参加选举的政党分别为共和国党（Respublica）、巴伊塔克绿党（Baytaq）、“光明道路”民主党（Ақ жол）、公正党（Әділет）、乡村党（Ауыл）、全国社会民主党（ЖСДП）和哈萨克斯坦人民党（Қазақстан Халық партиясы）。

Фото: Акорда

托卡耶夫在投票站向现场人员致意，并表示，今天对于哈萨克斯坦而言是一个真正具有历史意义的日子。

“我们首次举行一院制库鲁尔泰议会选举。这是一项重要的历史事件。我们作为一个团结的国家，正在推进大规模改革。大家都知道，也都亲眼见证了这一进程。我们已经取得了预期成果。不过，摆在我们面前的工作依然艰巨，我们肩负着重要目标。可以说，今天的选举只是这项工作的开始。”托卡耶夫说。

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完成投票后，托卡耶夫还面向哈萨克斯坦国内及外国媒体代表举行了简短记者会。

当天，哈萨克斯坦全国各地区全面启动库鲁尔泰议员选举投票，共有10423个投票站开展工作。

与此同时，哈萨克斯坦驻全球61个国家的外交机构共设立79个海外投票站。其中，日本和韩国的投票站最早开放，于阿斯塔纳时间3时开始工作。

按照时区顺序，设在哈萨克斯坦驻美国旧金山总领事馆的投票站将于阿斯塔纳时间19时开放，成为当天最后开放的海外投票站。