托卡耶夫会见阿塞拜疆总统阿利耶夫

托卡耶夫指出，这一发生在哈萨克斯坦政治生活中的历史性事件，是国家全面更新进程中的重要阶段。托卡耶夫总统对阿利耶夫就库鲁尔泰选举举行所表达的良好祝愿，以及阿塞拜疆代表作为观察员团成员所展现出的积极参与表示感谢。

“在我国历史上，这次选举首次获得国际组织的一致好评。库鲁尔泰有意与阿塞拜疆议会——国民议会开展积极合作。我本人将全力支持这一领域的合作。当前，两国国家间关系发展顺利。我始终关注双方合作的主要议题，对两国在这一领域保持的联系感到满意。毫无疑问，两国元首的政治意愿是推动这一成就取得的主要动力。”托卡耶夫表示。

Фото: Акорда

阿利耶夫高度评价了哈萨克斯坦正在实施的改革所具有的广泛规模和重要意义，并表示阿塞拜疆愿进一步加强两国间的全方位合作。

“事实上，我们的双边关系正在成功向前发展，已经具有同盟性质，并且日益充实着具体内容。库鲁尔泰选举顺利举行以及哈萨克斯坦人民的支持表明，社会正确理解并支持您所推动的改革和倡议。”阿利耶夫指出。

会谈期间，双方重点就经贸、投资合作等问题进行了探讨，并就交通、物流、能源和数字化等领域联合项目的实施进展交换了意见。

会谈结束时，双方还讨论了下一阶段的国际活动日程。

据此前报道，应吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫邀请，托卡耶夫总统抵达比什凯克，开始对吉尔吉斯斯坦进行工作访问，并将出席上海合作组织成员国元首理事会第二十六次会议及“上合组织+”模式会议。