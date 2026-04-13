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匈牙利议会选举结果初显 反对派“蒂萨”党领先并有望取得多数席位
（哈萨克国际通讯社讯）据BBC消息，匈牙利议会选举结果初步揭晓，由彼得·马扎尔领导的反对派“蒂萨”党在选举中处于领先地位，并有望在议会中获得多数席位。执政16年的总理维克托·欧尔班及其领导的“青民盟”（Fidesz）已承认败选。
此次议会选举采用政党名单与单一选区相结合的方式进行。在约99%的选票完成统计后，“蒂萨”党预计将在199个议席中获得138席，有望取得修宪所需的多数席位；“青民盟”获得54席；另有6席由“我们的祖国”党获得。根据匈牙利法律，政党进入议会需获得至少5%的选票。
根据现行法律，全部选票统计工作应不迟于4月18日完成。
在最终结果公布前，欧尔班已向政治对手彼得·马扎尔表示祝贺，并表示“青民盟”将以反对党身份继续开展政治活动。
周一凌晨，彼得·马扎尔在布达佩斯市中心举行的集会上发表讲话称，此次选举不仅是“蒂萨”党的胜利，也是匈牙利的胜利。
他说：“我们共同解放了匈牙利，结束了维克托·欧尔班的执政。”
马扎尔还指出，本次选举的投票率创下历史新高。在投票站关闭前两小时，选民参与率已达到74.23%的纪录水平。
据悉，完整计票结果将在规定期限内公布。
【编译：木合塔尔·木拉提】