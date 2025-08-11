詹妮弗·洛佩兹阿拉木图演唱会吸引逾30个国家粉丝

当天15时起，观众陆续入场，演出于20时30分正式开始，持续约两个小时。现场汇聚了来自美国、英国、阿联酋、德国、沙特阿拉伯、日本、加拿大、土耳其、中国以及独联体等30多个国家和地区的观众，总人数超过2万人，其中三分之一为专程来哈的境外游客。

Photo credit: Kazinform

Photo credit: Dossbol Atazhan/Kazinform

演出中，洛佩兹献唱多首广受欢迎的代表作，现场观众几乎全程合唱。她在舞者与伴唱的陪同下登台亮相，舞台表现力十足，并多次与观众互动，接过粉丝献上的鲜花。

值得一提的是，洛佩兹还在现场为一对即将迎来首个孩子的夫妇主持了“性别派对”——准妈妈将写有宝宝性别的信封交给她，由洛佩兹亲自揭晓结果，宣布他们将迎来一个女儿，现场随即响起热烈的欢呼声。

为保障观众安全与舒适，主办方在场馆内外安排了医疗救护力量，急救人员在场地内巡逻并与安保保持实时联系，多辆救护车停靠在出入口，确保及时应对突发情况。

Photo credit: Dossbol Atazhan/Kazinform

Photo credit: Dossbol Atazhan/Kazinform

据悉，本次演唱会全程采用哈萨克斯坦本地设备，洛佩兹的随行团队人数约为90人。主办方还提供了从阿拉木图六个主要地点往返体育场的免费接送服务。

此前，8月1日，洛佩兹已在阿斯塔纳举办了一场演唱会。

【编译：达娜】