“普特会”近3小时有进展但无协议

会晤持续约3小时，双方表示，会晤“具有建设性”“富有成果”，但未就俄罗斯与乌克兰停火等问题达成任何协议。

Фото: @WhiteHouse / X

会晤在驻扎着约3万美军人员、被视为美国“抗俄”前沿的埃尔门多夫－理查森联合军事基地举行。当地时间上午，特朗普和普京各自乘专机相继抵达基地机场，两人先后走下舷梯。特朗普在红毯上迎接普京并握手寒暄。红毯两侧各停放两架美军F－22隐形战斗机，一架B－2隐形战略轰炸机带领美军战机编队从上空呼啸而过。美国媒体解读，美方安排既体现高规格也展示武力。

特朗普和普京一同乘坐美国总统专车前往会场。会谈以“三对三”形式于当地时间11时20分（北京时间16日3时20分）许开始，持续近3小时，双方外长等加入，并在会后举行联合记者会。普京首先讲话，称俄美关系实现翻篇并恢复合作“重要且必要”，希望与特朗普达成的谅解将为“乌克兰的和平铺平道路”。特朗普随后表示，会晤取得一些进展，但尚未就“或许是最重要”的一个议题达成协议，后续仍有“非常好的机会”。

Кадр из видео

记者会最后，普京用英语说：“下次在莫斯科。”特朗普回应称，“有意思的提议”“这有可能发生”。

乌克兰危机成因错综复杂。特朗普此前表示，会晤头两分钟就知道普京是否确有兴趣寻求和平，并刻意为会晤“降调”，称这是“试探性会晤”，主要是“倾听”，同时威胁说，若普京不接受停火提议，将面临“非常严重后果”。

Фото: Ateo

“普特会”当天，俄乌各自战况通报显示，双方交火仍在持续。

乌克兰和欧洲方面未获邀请参加此次会晤。欧洲方面连日来持续敦促美方勿牺牲欧洲和乌克兰利益。乌克兰方面对“普特会”表示了担忧，总统泽连斯基此前表示，和平之路“必须与乌克兰共同确定，这是最基本的”。在乌首都基辅，一些市民表示，期盼战事早日结束。