哈萨克斯坦社会服务门户：44万名残疾人获益

门户网站用户可自主选择康复设备及服务的制造商和提供商，并通过电子数字签名完成订单确认，所订购的设备可选择自取或送货上门。提供的设备包括假肢矫形设备、助听设备、盲人辅助设备、卫生用品，以及轮椅。

截至目前，已有902家特殊社会服务中心，775家康复设备供应商，以及约30,000名私人护理，745名手语服务人士和122家疗养服务提供商在门户网站进行了注册。

“社会服务门户”自动化信息系统的引入，是在保障残疾人权利和提升其生活质量的国家计划框架内进行的。

在《哈萨克斯坦社会法典》实施框架内，地方执行机构下设的门户网站委员会被赋予了新的职权：即在5天内受理残疾人关于劣质商品或服务的投诉；向供应商发出整改通知并监督其执行；并可决定将供应商从门户网站上移除，将其列入不良供应商名单。

消息称，如需使用门户网站的咨询服务，用户可通过拨打1414联系服务支持中心。

【编译：达娜】