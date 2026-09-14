社会调查：79.3%的哈萨克斯坦民众对国内局势给予积极评价

哈萨克斯坦社会发展研究所开展的季度民调结果显示，社会乐观情绪仍处于较高水平。大多数民众对国内局势作出积极评价，对自己的生活感到满意，情绪状态较为良好，并表示相信未来一年家庭生活状况将得到改善。

根据该研究所今年第三季度的调查结果，民众对国内局势的积极评价占据主流。79.3%的受访者将哈萨克斯坦当前局势描述为有利且稳定。与去年同期相比，这一比例上升了1.7个百分点。

“对经济形势的看法同样以积极评价为主。72.9%的受访者对国家经济形势给予良好评价。也就是说，超过十分之七的受访者认为当前经济状况较为有利。”研究所发布消息称。

对国内局势的良好评价，也与民众对自身生活的评价联系在一起。83.6%的哈萨克斯坦民众表示对自己的生活感到满意。

日常情绪状态也呈现出类似的情况。88.1%的受访者表示，过去几天自己的心情很好且较为平稳。其中，27.6%的受访者认为自己的心情“非常好”，另有60.5%的人将其描述为“正常且平静”。大多数受访者在接受调查时都处于较为积极、平稳的情绪状态。

“在评价家庭物质状况时，69.1%的受访者表示家庭收入保持不变或有所增加，这表明许多家庭的物质状况总体保持稳定。”报告称。

此前发生的变化也总体得到了积极评价。近半数（49.5%）的受访者认为，过去一年自己的生活以及家庭福祉有所改善。

积极变化在青年群体中表现得更加明显。18至28岁的受访者中，57.7%的人表示自己的生活有所改善；在29至45岁的受访者中，这一比例为50.6%。对于这两个年龄段的大多数民众而言，过去一年因个人和家庭生活中的积极变化而令人印象深刻。

在对近期未来进行评价时，乐观态度同样占据主流。超过半数（56.6%）的哈萨克斯坦民众相信，一年后自己和家人的生活将比现在更好。

这种积极预期在城市和农村居民中都较为普遍。值得注意的是，农村地区这一比例更高：61.9%的农村居民和53.4%的城市居民相信，未来一年自己的生活将得到改善。

总体来看，研究结果显示，对国内局势的积极评价、对个人生活的较高满意度以及相当一部分民众对近期未来的信心，正在社会层面形成较为一致的积极预期。当前社会心态不仅表现为对现状的平稳看待，也体现在对自身及家庭生活进一步改善的期待上。

这些评价相互结合，形成了较为稳定的社会基础：对国家发展的认可，与日常生活中的稳定感以及对未来的积极预期相互强化。

本次民意调查于7月31日至8月16日期间进行。调查采用全国代表性抽样方式，共有2400名18岁及以上成年居民参与。样本在性别、年龄、居住地类型和地区结构等方面具有全国代表性。在95%的置信度下，抽样误差不超过±2%。

研究显示，哈萨克斯坦大多数民众支持“法律与秩序”原则。哈萨克斯坦社会发展研究所公布的数据显示，在参与调查的受访者中，76.8%的人认为这一原则具有重要意义，41.7%的受访者表示愿意亲自参与其落实。