托卡耶夫：议会改革不存在个人图谋 今年将成为决定国家未来方向的关键一年

在访谈当中，针对部分专家认为议会改革旨在将议会主席（议长）职位塑造成国家治理体系中最重要岗位，甚至传出总统本人正为该职位“做准备”的说法，托卡耶夫明确表示，这是“无稽之谈”。他重申，哈萨克斯坦是总统制共和国，这一基本政治制度从未动摇。

“我早在八年前、正式就任国家元首之际，就提出了‘强有力的总统—有影响力的议会—负责的政府’这一国家治理理念。为个人利益彻底改变国家体系是极不负责、甚至有违人性的行为。对我国至关重要的所有改革均提交全民公投。这里没有幕后图谋，我的立场众所周知。”托卡耶夫总统说。

托卡耶夫指出，政治改革将持续推进，有关国家长期发展的改革规划内容也将在近期向社会公布。

在回答“从政治角度看今年将是怎样的一年”这一问题时，托卡耶夫直言，今年将是直接影响国家命运、决定哈萨克斯坦未来多年发展方向的关键一年。他表示，已提前宣布将就宪法改革举行全民公投，目前正与专家团队一道，系统审议宪法修订建议。

总统指出，拟议中的修宪内容数量众多、覆盖面广，其整体规模和深度，实质上相当于通过一部新的宪法。这一进程将为国家政治体制和治理体系的进一步完善奠定基础。

【编译：木合塔尔·木拉提】