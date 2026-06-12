托卡耶夫总统会见吉尔吉斯斯坦议长马马塔利耶夫

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫会见到访的吉尔吉斯共和国议会议长马尔连·马马塔利耶夫（Марлен Маматалиев），双方就深化双边合作、加强议会间联系以及落实两国元首达成的重要共识交换意见。

托卡耶夫对马马塔利耶夫首次正式访问哈萨克斯坦表示欢迎，并指出，此访对于进一步巩固两国关系具有重要意义。

托卡耶夫表示，相信此次访问将为哈吉合作注入新的动力。两国之间不存在任何矛盾或误解，“哈萨克和吉尔吉斯是一家人”这句谚语充分体现了两国人民之间的深厚情谊。双方将继续作为亲密友好的兄弟国家，共同加强各领域合作。

托卡耶夫高度评价吉尔吉斯斯坦近年来取得的发展成就，并指出该国经济保持良好增长势头。与此同时，吉尔吉斯斯坦成功当选联合国安理会非常任理事国，这不仅是吉尔吉斯斯坦的重要成就，也是整个中亚地区具有历史意义的事件。他已就此向吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫致贺信。

马马塔利耶夫向托卡耶夫转达了吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫的诚挚问候，并感谢托卡耶夫安排此次会见。

马马塔利耶夫表示，吉方支持托卡耶夫领导下实施的大规模宪法改革，认为这些改革为建设更加公正、现代化的哈萨克斯坦奠定了坚实基础。他祝愿哈萨克斯坦国家繁荣、人民幸福，并祝愿各项改革顺利推进并取得成功。

会谈期间，双方重点讨论了加强议会间合作、从立法层面保障两国高层达成协议有效落实等议题。

双方还就两国正在推进的社会经济改革进行了深入交流。

托卡耶夫与马马塔利耶夫重申，将继续全面深化哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦战略伙伴关系和同盟关系，推动双边合作不断迈上新台阶。