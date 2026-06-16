社会调查：近九成哈萨克斯坦男性将为人父视为人生重要使命
（哈萨克国际通讯社讯）在父亲节（每年6月第三个星期日）即将到来之际，哈萨克斯坦社会发展研究所发布了一项关于当代父亲家庭价值观及其社会角色认知的研究报告。
社会调查结果显示，88.7%的哈萨克斯坦男性将为人父母视为人生中最重要的优先事项之一。其中，57.2%的受访者表示十分重视自己作为父亲的角色，另有31.5%的受访者认为，这是人生中最重要的事情。
调查数据还表明，越来越多的男性开始更加积极地参与家庭事务。具体来看，67.2%的受访者认为，提前规划生育具有重要意义。专家指出，近年来，这一指标总体保持稳定增长。
调查显示，父亲在家庭中的角色正呈现出新的变化。多数受访男性将抚养和教育子女视为生活的重要组成部分，并愿意投入更多时间参与孩子的成长过程。与此同时，父亲在家庭中的职责也不再仅限于经济支持，而是在子女价值观塑造和成长教育方面发挥着越来越重要的作用。
调查还显示，73.1%的男性受访者认为，“父母双方共同参与”是构建和谐家庭的重要基础。这一观点同样得到了女性受访者的普遍认同，70.6%的女性表示赞同这一看法。
此外，对于许多男性而言，家庭首先意味着“血脉的延续”，共有44.5%的受访者选择了这一选项。
与此同时，41.5%的受访者认为家庭象征着“幸福与爱情”，另有37.3%的受访者将家庭视为“人生意义”的重要来源。