社会调查：近九成哈萨克斯坦男性将为人父视为人生重要使命

社会调查结果显示，88.7%的哈萨克斯坦男性将为人父母视为人生中最重要的优先事项之一。其中，57.2%的受访者表示十分重视自己作为父亲的角色，另有31.5%的受访者认为，这是人生中最重要的事情。

调查数据还表明，越来越多的男性开始更加积极地参与家庭事务。具体来看，67.2%的受访者认为，提前规划生育具有重要意义。专家指出，近年来，这一指标总体保持稳定增长。

调查显示，父亲在家庭中的角色正呈现出新的变化。多数受访男性将抚养和教育子女视为生活的重要组成部分，并愿意投入更多时间参与孩子的成长过程。与此同时，父亲在家庭中的职责也不再仅限于经济支持，而是在子女价值观塑造和成长教育方面发挥着越来越重要的作用。

调查还显示，73.1%的男性受访者认为，“父母双方共同参与”是构建和谐家庭的重要基础。这一观点同样得到了女性受访者的普遍认同，70.6%的女性表示赞同这一看法。

此外，对于许多男性而言，家庭首先意味着“血脉的延续”，共有44.5%的受访者选择了这一选项。

与此同时，41.5%的受访者认为家庭象征着“幸福与爱情”，另有37.3%的受访者将家庭视为“人生意义”的重要来源。