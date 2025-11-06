伦敦盛会：哈萨克斯坦亮出投资“金名片”

活动框架下，哈萨克斯坦国家经济部副部长阿山·达尔巴耶夫在“可持续经济增长与金融业发展”主题圆桌论坛上发言。他首先感谢主办方邀请，并强调将可持续发展原则融入国家和区域资本市场战略至关重要。

“这场对话不仅是经验共享，更是共同打造哈萨克斯坦及周边金融生态的绝佳平台。”他说。

数据亮眼：2025年1至9月，哈萨克斯坦GDP实际增长6.3%，创近年新高。中期目标直指2029年GDP突破4500亿美元。

副部长指出，为实现这一跃升，哈萨克斯坦正多管齐下刺激投资、提升经济效率。交通物流基础设施被置于优先位置，哈萨克斯坦正加速变身欧亚顶级转运与投资枢纽。目前已开通5条国际铁路、8条公路走廊，包括战略要道“中间走廊（跨里海国际运输路线）”。

信用背书同样硬核。标普、惠誉、穆迪三大国际评级机构均给予哈萨克斯坦投资级评级。标普近期更将展望上调至“正面”，穆迪去年已将评级升至Baa1。

投资环境的核心密码是“透明+稳定”。从投资合同、税收海关优惠，到最长25年法律稳定保证，一应俱全。数字投资平台践行“一站式”服务，行政审批则由“投资总部”加速推进。Astana国际金融中心（AIFC）堪称生态圈“压舱石”——基于英格兰法系，汇聚80余国超3500家企业，累计投资逾140亿美元。

全球巨头早已用真金白银投票：雪佛龙、埃克森美孚、壳牌、通用运输、现代、起亚、可口可乐、达能、嘉士伯、拉克塔利斯……油气、机械、交通、食品等领域星光熠熠。

会场外，达尔巴耶夫还与日本三菱日联金融集团（MUFG）、摩根士丹利投资管理公司（MSIM）高管深度交流，碰撞出更多合作火花。

哈萨克斯坦，正以开放姿态迎接全球资本新机遇。

【编译：木合塔尔·木拉提】