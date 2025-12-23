14:18, 23 12月 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦社会领域支出占预算53% 免费医疗投入大幅增加
（哈萨克国际通讯社讯）23日，政府副总理兼国家经济部部长赛热克·朱曼哈林在政府会议后的新闻发布会上表示，哈萨克斯坦人口每年增加约25万人，平均增长率为1.2%。
朱曼哈林指出，哈萨克斯坦每年有35万至40万名新生儿出生。这一持续的人口增长趋势对社会基础设施提出了更高要求，急需建设更多的学校、幼儿园和诊所，并相应增加教师及医生的编制。同时，教育与医疗从业人员的薪资开支也在同步上升。
—根据测算，我们每年大约需要新增145所学校和100所诊所。在过去三年中，我们累计建设了622所学校，年均建校207所；同时建设了633所诊所，年均增加211所。-朱曼哈林介绍道。
在谈及国家财政负担时，朱曼哈林透露，目前社会领域支出已占到国家预算总结构的约53%。
他强调，社会性开支已占据预算总额的一半以上，且该方向的支出规模仍在持续扩大。以强制性社会医疗保险（FSMS）系统为例，2020年的拨款额为3000亿坚戈，而2026年的预算规划已增加至8000亿坚戈。
—社会保障投入的年均增长率约为24%，这是一个积极且稳健的增速。此外，在国家提供的保障性免费医疗服务方面，支出已从2020年的1万多亿坚戈增长到了2026年计划的1.7万亿坚戈。-朱曼哈林补充道。
【编译：阿遥】