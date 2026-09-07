阿斯塔纳社会领域支出四年增至5406亿坚戈 教育占比最高

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦经济研究所公布数据，2022年至2025年，阿斯塔纳市预算中的社会领域支出增长近一倍，达到5406亿坚戈，其中近四分之三用于教育。

在阿斯塔纳社会领域预算支出中，教育占比最高。2022年至2025年，教育支出平均占社会领域支出的72.9%，由2022年的1885亿坚戈增至2025年的3889亿坚戈，增长2.1倍。

同期，阿斯塔纳持续扩大教育基础设施，新建并投用38所学校，对30处教育设施实施大修和现代化改造，同时更新教学设备，包括配备212间专业教室以及为学校提供教材。

文化、体育、旅游和信息领域支出平均占社会领域总支出的11.1%。相关支出由2022年的370亿坚戈增至2025年的614亿坚戈，增长65.9%。

在此期间，阿斯塔纳完成13处文化设施维修，新建并投用2座体育综合体，同时完成“阿斯塔纳竞技场”体育场和“阿劳”冰上运动中心改造工程。

社会救助和社会保障支出也明显增加。2022年至2025年，该领域支出从268亿坚戈增至585亿坚戈，增长2.2倍，平均占社会领域支出的9.9%。

医疗卫生支出在社会领域预算中的平均占比为6%。2022年至2025年，相关资金由243亿坚戈增至318亿坚戈，增长31.1%。

同期，阿斯塔纳持续推进医疗基础设施现代化，每年采购数百台医疗设备，并完成11处医疗卫生设施的重建和大修，同时加强医务人员培训并推广数字化解决方案。

数据显示，2022年至2025年，阿斯塔纳持续增加社会领域投入，其中教育始终是预算支出的重点方向。