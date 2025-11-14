哈萨克斯坦议会代表团出席独联体成员国议会间大会全体会议

访问期间，塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙集体会见了各代表团团长。

此外，阿什姆巴耶夫还借议会间大会平台，同独联体成员国各议会两院负责人举行了多场双边会晤。

在与拉赫蒙总统会面时，阿什姆巴耶夫转达了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的问候，并指出，目前哈萨克斯坦与塔吉克斯坦在双边合作的各个领域都保持着积极发展势头。他强调，推动落实两国高层达成的共识，是双方议会代表肩负的重要任务。

在全体会议上，阿什姆巴耶夫向与会者致意，强调多年来独联体议会间大会已成为开展对话、推动立法倡议、增进互信的有效平台。

他还指出，独联体框架内的合作始终建立在相互尊重以及维护跨文化、跨宗教对话的基础上。为此，他介绍了在哈萨克斯坦举办的第八届世界与传统宗教领袖大会成果，并感谢独联体成员国代表团的积极、高级别参与。

活动期间，马吉利斯（议会下院）议员阿依古丽·库斯潘就授予国际红十字与红新月会联合会独联体议会间大会观察员地位发表讲话。参议院议员奥尔加·布拉夫金娜则向与会者介绍了土地整治示范法及限制温室气体排放示范法相关内容。

在独联体议会间大会平台上，阿什姆巴耶夫与俄罗斯联邦联邦会议联邦委员会主席瓦莲京娜·马特维延科举行了会晤。双方讨论了哈俄合作的重点议题及哈萨克斯坦总统对俄罗斯国事访问的成果，强调两国元首达成的共识将推动经贸、能源、交通、文化和人文等领域的多层面合作。双方还谈及哈萨克斯坦参议院与俄罗斯联邦委员会间合作委员会的积极工作，以及其在完善两国法律基础方面所作的努力。

在与塔吉克斯坦议会民族院主席鲁斯塔姆·埃莫马利的会见中，双方重点讨论了加强多领域合作、深化议会间联系和推进区域互动等议题。双方一致认为，在贸易经济、文化人文、数字化、人工智能和教育等方向拓展政治对话、发展合作与实施联合项目，具有新的机遇。阿什姆巴耶夫表示，哈萨克斯坦愿在这些领域推进合作。

此外，阿什姆巴耶夫还与其他成员国议会代表团负责人举行了多场双边会晤。

在本次议会间大会上，由哈萨克斯坦倡议提出的《反家庭暴力法》示范法获得通过。值得指出的是，该文件吸收了哈萨克斯坦在立法领域的成功经验。该法律的通过，为加强妇女和儿童权利保护迈出了重要一步，将为相关工作注入新的动力。

