亚美尼亚议会选举初步结果出炉：帕希尼扬宣布执政党获胜

（哈萨克国际通讯社讯）据英国广播公司（BBC）报道，亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬（Никол Пашинян）宣布，其领导的公民契约党（Азаматтық келісім）在该国议会选举中获胜，并将独立组建新一届政府。

目前，选票统计工作仍在继续。不过，根据亚美尼亚中央选举委员会公布的初步计票结果，公民契约党以明显优势领先其他参选政治力量。

当地时间20时，全国2005个投票站全部关闭后，计票工作正式展开。根据选举法规定，政党需获得至少4%的选票方可进入议会；政党联盟的门槛则更高，由不超过三个政党组成的联盟需获得8%以上选票，而由四个及以上政党组成的联盟则需达到10%。

中央选举委员会数据显示，截至当地时间17时，已有48.92%的登记选民完成投票，高于2018年和2021年议会选举同期水平。至20时投票结束时，全国投票率达到58.97%。

分析认为，较高的投票率反映出亚美尼亚社会对本次选举的高度关注。此次选举在社会分化加剧和政治前景充满不确定性的背景下举行，共有18个政党和政治联盟参与角逐议会席位。

选前民调显示，约40%的受访者表示不信任任何政治人物，另有23%的选民在投票开始前仍未决定支持对象。

此次选举被视为对帕希尼扬政府近年来外交和内政路线的一次重要检验。选民需要在现政府推动的对西方加强合作政策与反对派提出的多种政治方案之间作出选择。

主要反对派力量包括与俄裔亚美尼亚富商萨姆韦尔·卡拉佩强（Самвел Карапетян）有关联、持亲俄立场的“强大亚美尼亚”联盟，以及由前总统罗伯特·科恰良（Роберт Кочарян）领导、主张在国家安全和纳卡问题上采取更强硬立场的“亚美尼亚”联盟。

数年前，在亚美尼亚失去纳戈尔诺-卡拉巴赫地区控制权后，外界普遍认为帕希尼扬的政治生涯已接近终结。然而，本次选举初步结果显示，其主要竞争对手获得的选民支持度仍低于执政阵营。