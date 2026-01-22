欧安组织议会大会主席高度评价哈萨克斯坦宪法改革进程

据外交部消息，会谈中，哈萨克斯坦外交官向对方介绍了在克孜勒奥尔达举行的第五届国家库鲁尔泰会议上，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫提出的哈萨克斯坦全面政治现代化计划。

穆赫塔尔·特列吾别尔德特别强调，转向一院制议会以及设立享有立法倡议权的“人民理事会”，标志着哈萨克斯坦议会制度发展进入全新阶段。他同时指出，宪法改革最终方案将由哈萨克斯坦公民通过全民公投决定，充分体现人民主权原则。

欧安组织议会大会主席对哈萨克斯坦的宪法改革表现出浓厚兴趣，并明确表示支持。他高度评价哈萨克斯坦议员在欧安组织议会大会工作中作出的积极贡献，认为哈萨克斯坦的改革举措体现了理性、渐进与包容的民主精神，与欧安组织倡导的价值观高度一致。

双方一致认为，此次宪法改革不仅将进一步优化哈萨克斯坦国内政治生态，也将为中亚地区乃至整个欧安组织空间的民主实践提供有益借鉴。欧安组织议会大会表示，将继续关注哈萨克斯坦改革进程，并在必要时提供经验交流与支持。

【编译：木合塔尔·木拉提】