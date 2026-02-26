哈英圆桌会议确定五大合作领域 三所英国名校布局哈萨克斯坦

英方出席人员包括：英国商务和贸易部代理部长、哈英政府间经贸、科技和文化合作委员会英方主席克里斯·布莱恩特，英哈协会主席鲁珀特·古德曼，以及英国石油公司、渣打银行、英国出口融资局、伦敦证券交易所集团、Weir集团等知名企业高管。此外，考文垂大学和卡迪夫大学的代表也参加了会议。

Фото: ҚР ТИВ

与会各方就扩大哈英双边经贸及投资伙伴关系的前景进行了探讨，并重点关注了关键矿产和稀土金属领域的合作。

—在持续推进的制度改革框架下，哈萨克斯坦将进一步加强对投资者的保护，并继续提供针对性的税收优惠和政策便利。我们始终致力于确保贵方投资的长期回报。政治稳定性、优化的营商环境以及我们为挖掘经济新增长点所做的不懈努力，将为双方合作提供坚实保障，-阔谢尔巴耶夫表示。

他还向英方介绍了哈国过去25年来取得的发展成就。

—哈萨克斯坦实现了显著的经济增长，年均GDP实际增长率达5.7%。根据国际货币基金组织最新数据，我国名义国内生产总值已突破3000亿美元，位列世界前50大经济体。目前，中亚地区吸引的外国直接投资中有60%以上流向哈萨克斯坦，这进一步巩固了我国作为地区经济中心的地位，-阔谢尔巴耶夫说。

Фото: 外交部

布莱恩特对英国投资者在哈取得的成果表示赞赏，并强调了两国协作的重要性。他表达了在绿色经济、稀土金属、交通运输、教育及人工智能领域开展联合工作的意愿，认为这些项目将创造可持续的投资机会，多元化关键材料的国际供应渠道。

Фото: 外交部

双方签署了多项重要合作文件，其中包括《2027年前哈萨克斯坦与英国关键矿产领域战略伙伴关系路线图》和关于扩大考文垂大学与哈萨克斯坦考文垂大学合作及在阿拉木图市开设分校的备忘录。

Фото: 外交部

此外，会上还宣布了多项教育合作进展，包括英国查特豪斯公学落户阿拉木图、卡迪夫大学设立人工智能中心，以及赫瑞-瓦特大学在阿克托别开设新校区等计划。

Фото: 外交部

英国目前位居哈萨克斯坦十大投资来源国之列。数据显示，2024年英国对哈投资总额达7.237亿美元；2025年前三季度，这一数字已达4.715亿美元。

【编译：阿遥】