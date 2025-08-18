詹妮弗·洛佩兹阿拉木图演唱会带动逾100亿坚戈经济效益

阿拉木图市政府表示，演唱会为城市带来了超过100亿坚戈的经济效益，其中约6亿坚戈将以税收形式进入预算。仅外国观众在演唱会期间的消费就为阿拉木图带来约50亿坚戈。综合所有观众的支出以及相关间接收入，旅游管理部门的初步评估显示，总体经济效益超过100亿坚戈。

演唱会期间，餐厅、咖啡馆、酒店和交通公司均获得了显著收益。中央体育场的美食区在当天的营业额达到约1500万坚戈。

据市政府消息，演唱会的首席导演克里斯蒂安·兰姆以及技术总监格里戈里·安特罗波夫对阿拉木图场地的筹备工作给予高度评价，称其为“所有演出场地中最出色的一站”。

- 们为能够高水平承办詹妮弗·洛佩兹的演唱会而自豪。同时也清醒地看到需要改进的环节，并已规划具体措施，以确保未来活动更加完善。 - First Media Group执行董事阿尔菲娅·努尔古马罗娃表示。

据悉，今秋阿拉木图和阿斯塔纳将迎来另一场大型演出 —— 美国流行组合“后街男孩”（Backstreet Boys）的演唱会，门票价格起步为4万坚戈。

【编译：达娜】