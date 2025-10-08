迪玛希将在纽约演唱会后推出纪录片《当梦想成为历史》

“成千上万个心跳汇聚成同一个呼吸。这一夜将永远铭刻在历史和我的心中。感谢所有与我共同实现这场梦想的人——我的团队、音乐家、观众，以及每一位相信这段旅程的人。音乐让我们相连，从哈萨克斯坦到美国，从心到心，从灵魂到灵魂。” ——迪玛希在社交媒体上深情写道。

这首名为《一片天空的故事》的原创作品，是迪玛希历时三年多精心创作完成的音乐篇章，融合了世界四大主要宗教的音乐与历史元素，传达出人类命运共同体的理念。正如他在舞台上所表达的那样：

“我们有不同的种族、民族和宗教，但我们都是同一个星球的孩子，都生活在同一片天空之下。生命才是最高的价值。”

该作品自2022年9月23日在阿拉木图开启“Stranger”世界巡演以来，始终是演出的核心曲目，每一次演出都深深打动着观众的心灵。

当晚，《一片天空的故事》响彻麦迪逊广场花园，全场观众起立鼓掌，眼含热泪，许多人将手放在胸口，以此表达对音乐与和平的共鸣。掌声持续了五分钟、十分钟，甚至更久，仿佛整个大厅都在用情感回应这位来自哈萨克斯坦的歌手。

面对观众的热情，迪玛希感动不已，他只是简短地说了一句：“我们需要和平。”

演出结束后，迪玛希透露，他正在筹备一部关于纽约演唱会的纪录片，名为《当梦想成为历史》，将记录这场跨越语言与文化的音乐盛宴背后的故事与意义。

【编译：达娜】