    17:56, 17 9月 2025 | GMT +5

    吉尔吉斯斯坦议会启动自行解散程序 或提前大选

    哈萨克国际通讯社讯）据哈通社驻比什凯克记者报道，吉尔吉斯斯坦议会（最高会议）议长努尔兰别克·图尔贡别克乌鲁今日证实，议会自行解散程序已经启动。

    Қырғызстанға парламенттің өзін-өзі таратуы не үшін қажет
    Фото: Кабар

    图尔贡别克乌鲁表示，他支持议会主动解散并提前举行议会选举。

    —根据宪法，任何外部力量、总统或部长内阁都无权解散议会。议会是否解散只能由自身决定。一个议员倡议小组已提出了解散的理由，我已收悉并作出相应指示，相关程序已经启动。按照原计划，下一届议会选举定于2026年11月，总统选举定于2027年1月。两场重大选举几乎同时举行，势必在政治和经济层面引发不少困难和问题。—他说。

    他指出，从技术层面看，中央选举委员会很难同时筹备和组织两场规模庞大的选举。

    —因此，最好将其中一场选举提前举行，这是正确的做法。-图尔贡别克乌鲁补充道。

    他同时强调，议会是否自行解散，最终将取决于多数议员的意见。

    吉尔吉斯斯坦最高会议议员乌兰·皮热莫夫则表示，议员们提出这一倡议的出发点是确保国家政治稳定。

    —有两个主要原因。首先，我们已通过关于最高会议和总统选举的新法律，明确规定了新的制度和程序。根据现行安排，国家元首选举定于2027年初举行，而议会选举则在2026年11月举行，两场大选间隔不到两个月，可能带来不确定性和一些难以预料的复杂情况。例如，如果因候选人争议导致议会组建推迟，那么总统选举将无法如期宣布。-他说。

    最高会议副议长努尔别克·斯德哈利耶夫指出，提出议会提前解散的倡议，不仅仅是出于法律上的考量。

    —两场大型选举将带来巨额财政支出，因此我们也必须考虑如何平衡预算，合理分配政府的财务负担。-他说。

    【编译：阿遥】

