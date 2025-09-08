欧盟委员会对谷歌公司罚款29.5亿欧元

欧盟委员会表示，谷歌长期滥用其市场主导地位，此类行为自2014年起持续进行，对竞争对手和在线出版商造成了损害。

欧盟竞争事务专员特蕾莎·里贝拉（Teresa Ribera）指出：

“真正的自由只有在所有参与者公平竞争、公民选择权得到充分保障时才能实现。”

欧盟要求谷歌停止相关行为并采取具体措施整改，公司需在60天内向委员会提交整改计划。

然而，谷歌对此决定表示异议，并宣布将提起上诉。谷歌副总裁李-安·马尔霍兰（Li-Ann Mulholland）表示：

“欧盟委员会的罚款缺乏依据，其要求的改变将使数千家欧洲公司盈利变得更加困难。”

她补充道：

“我们在为广告商和消费者提供服务时不存在任何反竞争行为，相反，替代性服务的选择如今比以往任何时候都要多。”

此前，据彭博社报道，加利福尼亚州一家法院因谷歌非法收集用户数据对其处以3.14亿美元罚款。谷歌被指未经用户同意擅自收集安卓用户的移动数据。

【编译：木合塔尔·木拉提】