    07:32, 14 二月 2026 | GMT +5

    米兰冬奥会：米哈伊尔·沙伊多罗夫夺得男子单人滑金牌

    （哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦花样滑冰选手米哈伊尔·沙伊多罗夫在 2026年米兰—科尔蒂纳冬季奥运会男子单人滑比赛中夺得冠军，成为本届冬奥会金牌得主。

    Қазақстан әнұраны араға 32 жыл салып қысқы Олимпиада төрінде тағы шырқалды
    Фото: Сәли Сабыров

    在自由滑比赛中，沙伊多罗夫以意大利歌曲《Confessa》以及电影《第五元素》的插曲（由迪玛希演唱版本）为背景音乐，完成了一套表现力与技术难度兼具的节目。整场滑行稳定流畅，复杂跳跃动作完成度高，节目编排与艺术表现力均获得裁判认可。

    自由滑成绩为198.64分，结合此前短节目成绩，总分达到291.58分。

    Олимпиада чемпионы Михаил Шайдоров
    Фото: Сәли Сабыров

    随后出场的意大利选手丹尼尔·格拉斯尔和日本选手键山优真在比赛中出现失误，使沙伊多罗夫在美国选手伊利亚·马里宁登场前已确保至少获得银牌。然而，作为赛前夺冠热门的马里宁在自由滑中多次出现摔倒，总分264.49分，未能实现反超。

    最终，沙伊多罗夫以总成绩291.58分成功摘得金牌，日本选手键山优真成绩为280.06分获得银牌，日本选手佐藤骏以274.90分获得铜牌。

    这是哈萨克斯坦自1994年以来首次在冬季奥运会上夺得金牌，具有重要意义。

    【编译：达娜】

