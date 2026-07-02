托卡耶夫总统会见阿纳多卢集团董事长

会谈期间，双方就进一步加强投资合作及在经济多个领域推进联合项目等问题进行了探讨。

托卡耶夫指出，作为该控股公司旗下的核心企业，Efes Kazakhstan和Coca-Cola Almaty Bottlers长期深耕哈萨克斯坦市场，在创造就业岗位、吸引投资以及增加税收收入等方面作出了重要贡献。

亚兹哲向托卡耶夫介绍了集团在哈萨克斯坦的经营成果，以及未来启动新投资项目的前景。据介绍，在过去30年间，阿纳多卢集团累计投资近10亿美元，并创造了超过1万个就业岗位。目前，该公司在哈萨克斯坦设有5家饮料生产工厂，此外，位于阿克托别州、投资额达1亿美元的第六家企业也已正式开工建设。

托卡耶夫总统强调，哈萨克斯坦正持续推进经济多元化、工业现代化以及高附加值产品生产的发展进程。他希望阿纳多卢集团进一步扩大在哈业务布局，包括在农业工业综合体领域实施出口导向型项目，并在引入创新技术及保障可持续经济增长等方面开展更广泛合作。