朱曼哈林会见阿纳多卢集团董事长：政府将持续优化投资环境

会谈中，朱曼哈林强调，保护投资者合法权益、确保经济政策稳定且具有可预期性，始终是哈萨克斯坦政府坚定不移的优先任务。

—哈萨克斯坦高度重视与国际企业发展合作关系。按照国家元首的指示，政府正持续优化投资环境，依法保障投资者合法权益，并为企业经营创造稳定、透明的发展条件，-朱曼哈林表示。

亚兹哲表示，哈萨克斯坦已成为阿纳多卢集团继土耳其之后的第二大战略市场。目前，公司正积极推进一系列新的投资项目，并研究在哈萨克斯坦建设出口枢纽的可行性，以便向欧亚经济联盟成员国及中亚国家供应产品。

双方还重点讨论了进一步提升哈萨克斯坦企业出口能力的前景。阿纳多卢集团提出，希望探讨面向部分目标市场开展PET包装啤酒出口业务的可能性。对此，朱曼哈林表示，相关事宜目前已进入研究论证阶段。如果相关产品仅面向国际市场出口，政府将研究对国内相关法律法规作出必要调整的可行性。

在谈及对含糖饮料征收消费税的建议时，朱曼哈林指出，该议题将结合世界卫生组织的建议，并在《卫生保健发展构想》框架下统筹研究。政府愿继续就这一问题与企业界保持开放、建设性的沟通。

朱曼哈林还介绍了哈萨克斯坦糖业发展的相关规划，重点提及在江布尔州建设大型制糖产业集群的项目。该项目旨在未来几年显著提升国内食糖产量，并为加工企业提供更加稳定、充足的国产原料供应。

会谈最后，双方重申了进一步深化合作的共同意愿。朱曼哈林表示，将哈萨克斯坦中小企业纳入大型国际投资者的产业链，特别是在包装、物流和运输等领域，具有十分重要的意义。政府将继续为阿纳多卢集团现有及未来投资项目的实施提供必要支持。

据了解，阿纳多卢集团于1994年进入哈萨克斯坦市场，并于1997年正式启动饮料生产业务。目前，集团旗下拥有Efes Kazakhstan和Coca-Cola Almaty Bottlers等企业。进入哈萨克斯坦市场以来，集团累计投资约10亿美元，建成5座生产基地，自2013年以来累计缴纳税款3600亿坚戈，并创造了超过1万个直接和间接就业岗位。