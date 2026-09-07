阿拉木图会发生类似尼泊尔的特大泥石流吗？专家关注阿克赛大坝建设进展

（哈萨克国际通讯社讯）尼泊尔近日发生造成重大人员伤亡的特大洪灾后，阿拉木图面临的泥石流风险再次引发关注。由于城市毗邻山区和山麓地带，自然灾害风险较高，加之53年前阿拉木图曾遭遇特大泥石流，人们开始担忧类似灾害是否可能再次发生。

哈通社就阿拉木图发生大型泥石流的可能性以及当前采取的防灾措施采访了相关专家。

尼泊尔洪灾造成重大人员伤亡

8月26日上午，尼泊尔北部地区遭遇特大洪灾。洪水从中国边境附近开始，随后蔓延至博特科西河和特里苏里河河谷，并造成人员伤亡。

科学家初步认为，灾害可能由山区大规模冰体和岩体崩塌引发。崩塌进一步形成山体滑坡，大量水体和岩石随之进入河谷。

根据最新数据，此次特大洪灾已造成尼泊尔和西藏地区1301人死亡，另有5339人失踪。目前仍有多名外国游客下落不明，其中包括哈萨克斯坦、俄罗斯和乌克兰公民。

1973年特大泥石流曾威胁阿拉木图

阿拉木图居民的担忧并非没有历史原因。

1973年7月15日，阿拉木图发生了城市历史上最严重的自然灾害之一。当天，图尤克苏（Тұйықсу）冰川附近一座湖泊发生溃决，形成的巨大泥石流沿小阿拉木图河谷向下游奔涌。

Фото: Қазселденқорғау

据哈萨克斯坦国家水文气象局资料，发生溃决的湖泊蓄水量约为22.5万立方米，但泥石流在下泄过程中不断裹挟岩石和水体，规模扩大数倍。

泥石流以约每秒1万立方米的流量抵达麦迪奥泥石流拦蓄坝，最终形成的泥石流总体积达到数百万立方米。

当时，麦迪奥拦蓄坝尚未完全竣工，但仍成功阻挡泥石流继续向阿拉木图城区推进。在1973年的灾害中，该大坝共拦截约530万立方米泥石流物质。

灾害发生后，麦迪奥大坝继续进行加固，其泥石流拦蓄能力进一步提升。1982年，大坝第二阶段工程完工。

专家：阿克赛大坝尚未完工仍是隐患

尽管麦迪奥大坝已经建成，阿拉木图的泥石流防御体系仍存在值得关注的问题，其中包括建设一度停滞的阿克赛（Ақсай）泥石流拦蓄坝。

地质学家阿尔曼·谢尔加津表示，如果发生大型泥石流，阿克赛河流域可能面临严重风险。

“阿拉木图有三座泥石流防护大坝。前两座——麦迪奥和阿尤赛（Аюсай）——是可靠的屏障，可以保护城市免受冰碛湖相关灾害的威胁。但第三座阿克赛大坝就像一颗正在积聚风险的炸弹。它原本是为了保护居住着数万人的城市西部地区而建设的。”他说。

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谢尔加津称，阿克赛大坝原计划于2023年完工，但此后工程停滞。他表示，项目建设过程中出现巨额资金被侵吞的问题，承包商未按相关要求施工，数十亿坚戈资金去向不明，并由此引发刑事案件，项目最终被迫暂停。

“目前，阿克赛河以及上游的冰碛湖仍缺少这道完整的防护屏障。如果发生大型泥石流，沿途设施可能被冲毁，詹多索夫街将受到影响，随后洪水可能进一步波及奥埃佐夫区和阿拉套区。现在要完成大坝建设，需要重新进行评估并再次投入数十亿坚戈。”他说。

谢尔加津表示，这一问题自2024年以来一直受到关注，因此有必要尽快解决相关行政程序问题。

他还以大阿拉木图河的情况为例指出，今年夏季发生强降雨时，一些河流出现水位上涨甚至漫溢。尽管大阿拉木图河上游建有两座大坝，强劲水流仍对刚完成改造不久的部分基础设施造成破坏。

“得益于上游的阿尤赛大坝，我们避免了更大的危险。不过，强劲水流还是损坏了部分新建基础设施，之后不得不重新修复。”他说。

他认为，在阿克赛大坝正式投入使用之前，阿拉木图的泥石流防御体系仍不能算完全完善。

阿克赛大坝目前完成85%

哈萨克斯坦泥石流防治局阿拉木图分局紧急情况预防处负责人阿利舍尔·托赫塔森表示，阿拉木图确实存在泥石流风险，但目前总体情况处于监控之中。

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据他介绍，强降雨、气温急剧升高、积雪和冰川快速融化、冰碛冰川湖溃决、岩体崩塌以及地震等因素，都可能诱发大型泥石流。

“阿拉木图存在泥石流风险，但是否发生大型泥石流取决于具体自然条件，以及多种危险因素是否同时出现。目前，城市已经建立泥石流风险监测、防护和居民预警体系。同时也在开展灾害预防工作，并确保在必要情况下能够迅速采取应急措施。”托赫塔森说。

目前，有关部门采取的主要防范措施包括：全天候监测水文气象、泥石流、山体滑坡和雪崩情况；向地方行政机构、企事业单位负责人以及园艺合作社发布预警和建议；在危险区域设置警示牌；对重点风险区域开展地面和航空巡查。

托赫塔森同时证实，阿克赛河流域泥石流拦蓄坝建设目前处于暂时停工状态，项目整体完成度已达到85%。

目前，相关部门正在对项目设计和预算文件进行调整，随后计划提交国家鉴定。待有关程序完成后，大坝建设将继续推进。