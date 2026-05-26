社会发展研究所：哈萨克斯坦逾六成国民积极参与慈善活动

根据问卷调查统计，约三分之二的受访者表示在过去12个月内参与过慈善活动，仅28.8%的受访者表示未参与任何形式的公益帮扶。

研究数据显示，哈萨克斯坦民众行善时更倾向于直接向有需要的个人提供帮助。具体帮扶形式分布如下：

32.8%的受访者选择直接向困难群体提供资金援助；

32.2%的受访者倾向于捐赠食品及生活必需品；

17.3%的受访者通过宗教机构捐赠善款；

14.1%的受访者向慈善机构捐赠食品及物资；

10.3%的受访者向非营利组织、慈善基金会及孤儿院提供资金支持；

2.3%的受访者通过缴纳会费或专项认捐参与慈善项目。

研究作者指出，调查结果反映出哈萨克斯坦国民更习惯将帮扶资源直接送达最需要帮助的人手中。

此次调研主题为"作为公民参与形式的志愿服务与慈善活动，及其对提升区域社会经济福祉的影响"，覆盖全国1200名受访者。由于受访者可选择多项参与方式，各项数据总和不等于100%。