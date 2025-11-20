中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    14:46, 20 11月 2025

    托卡耶夫总统听取议会改革工作组阶段性工作汇报

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫20日接见了国务顾问、议会改革工作组负责人叶尔兰·卡林，听取议会改革相关工作的阶段性进展情况。

    Қасым-Жомарт Тоқаев Мемлекеттік кеңесші — Парламенттік реформа жөніндегі жұмыс тобының жетекшісі Ерлан Қаринді қабылдады
    Фото: Ақорда

    据叶尔兰·卡林介绍，自在国家平台e-Otinish和电子政务门户Egov上开通“议会改革”专题板块以来，仅一个月时间内，就已收到来自公民和社会活动人士的近300条相关意见和建议。

    此外，6个政党——阿玛纳特党、阿吾勒党、光明之路党、Respublica、哈萨克斯坦人民党以及国家社会民主党——也向工作组提交了各自的书面建议，内容涉及一院制议会的运作机制以及议会党派权力配置等方面。与此同时，议会改革工作组成员还就相关议题编写了专家分析材料。

    当前，工作组正在对所有收到的意见建议进行梳理和系统化分析。工作组第二次会议计划于今年12月2日召开，届时将就不同方向的建议进行深入讨论和研究。

    托卡耶夫总统在会上强调，即将推进的议会改革将成为推动国家政治现代化的新阶段。他责成工作组全面审视各方提出的所有倡议，并在此基础上形成切实可行的具体建议。

    【编译：达娜】

