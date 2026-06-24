托卡耶夫会见Groupe ADP首席执行官菲利普·帕斯卡尔

会谈中，托卡耶夫指出，发展航空枢纽是哈萨克斯坦交通物流领域的战略重点之一。

总统表示，Groupe ADP参与阿拉木图机场基础设施运营和管理，是双方成功合作的典范。

托卡耶夫特别提到，该公司高效实施了包括新国际航站楼建设在内的一系列重要项目，有力推动了机场基础设施现代化升级，并使机场年旅客吞吐能力提升至1400万人次。

菲利普·帕斯卡尔向总统介绍了阿拉木图机场长期总体规划的实施进展情况。他表示，根据规划，到2050年将逐步落实相关投资项目，届时机场年旅客吞吐能力有望提升至5500万人次。

双方还就推进哈萨克斯坦各地区机场发展新合作项目的前景交换了意见。

菲利普·帕斯卡尔表示，哈萨克斯坦已经建立起有利于航空基础设施发展的法律和监管框架，为行业长期发展创造了良好条件。

托卡耶夫强调，此次布鲁塞尔访问期间签署的《哈萨克斯坦政府与欧盟关于航空运输若干方面的协定》，将成为推动本国航空业进一步发展的重要一步。

据了解，Groupe ADP是全球机场基础设施运营管理领域的领先企业之一。该集团负责运营巴黎主要机场，并通过旗下TAV Airports等子公司，在全球20多个国家拥有和管理机场资产。