托卡耶夫会见美国参议员戴恩斯 双方探讨深化哈美战略伙伴关系

会见中，托卡耶夫总统首先向史蒂夫·戴恩斯参议员致以美国独立250周年的祝贺。

国家元首高度评价哈萨克斯坦与美国多领域合作的发展势头，并指出双方在经贸及投资领域的合作正保持稳定增长。

托卡耶夫强调，高质量落实去年11月访问美国期间达成并签署的双边协议具有重要意义。

托卡耶夫表示，计划于今年年底赴迈阿密出席G20峰会期间，进一步推动哈美双边合作不断深化。

国家元首感谢戴恩斯参议员为加强哈美两国扩大战略伙伴关系所作出的积极贡献，并高度赞赏其长期以来在推动取消“杰克逊-瓦尼克修正案”相关立法倡议方面给予哈萨克斯坦的支持。

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戴恩斯向托卡耶夫总统转达了美国总统唐纳德·特朗普对扩大哈美关系的良好祝愿和积极态度。

会谈中，戴恩斯特别关注哈萨克斯坦新宪法的通过，并祝贺托卡耶夫总统成功推进大规模政治改革。

他表示，新宪法所体现的原则和价值观，将为哈萨克斯坦进一步建设强大、先进国家奠定坚实基础。

双方还就国际及地区议程中的热点问题交换了意见。