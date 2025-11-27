议会一揽子通过2026-2028年三年预算及社会经济核心指标

该法案此前经参议院提出76项修正后，由马日利斯审议通过并提交总统签署。

财政支出连续三年大幅增长

未来三年国家预算支出将逐年递增，每年净增约1万亿坚戈：

2026年：27.7万亿坚戈

2027年：28.7万亿坚戈

2028年：29.7万亿坚戈

同期税收等非转移收入预计分别为19.2万亿、21.2万亿和23.2万亿坚戈，收支缺口将主要通过国家基金每年固定划拨2.7万亿坚戈予以填补。

受社会民生、基础设施建设以及抑制通胀压力等因素影响，国家债务规模预计将从2026年的46.4万亿坚戈逐步升至2028年的57.5万亿坚戈。

2026年起主要民生指标确定

自2026年1月1日起，全国将执行以下关键社会经济指标：

最低工资：85 000坚戈

最低养老金：69 049坚戈

基础养老金：35 596坚戈

月计算指数（АЕК）：4 325坚戈

最低生活标准：50 851坚戈

全国养老金整体上调10%。月计算指数（АЕК）作为计算养老金、社会补助、税费、罚款等的重要基准参数，每年由政府统一确定一个固定数值。上述指标调整后，相关福利、罚款及行政收费标准将同步更新。

值得注意的是，将最低工资提升至11万坚戈的提议未获采纳，维持85 000坚戈不变。

三年预算及核心民生指标的同步通过，标志着哈萨克斯坦未来三年财政与社会政策框架全面落地，为稳增长、惠民生、控通胀提供坚实保障。

【编译：木合塔尔·木拉提】