别克帖诺夫会见联合国副秘书长迪耶内·凯塔

据哈萨克斯坦总理官网消息，别克帖诺夫在会谈中表示，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统高度重视与联合国开展全面合作，哈政府愿继续深化与联合国人口基金的伙伴关系。

他说，联合国人口基金驻阿斯塔纳办公室的工作，与哈萨克斯坦当前推进的大规模社会经济改革形成有效互补，双方正共同推动建设更加公平和包容的社会。

迪耶内·凯塔则转达了联合国方面对托卡耶夫总统的问候，并高度评价哈萨克斯坦近年来在社会领域取得的成果。

她指出，联合国成立的核心目标包括和平、安全与可持续发展，而哈萨克斯坦的政策方向与这些原则高度一致。

“孕产妇死亡率下降，体现出国家对妇女和人口问题的高度重视；同时，哈萨克斯坦在青年、教育和医疗卫生领域的投入也值得高度评价。” - 她说。

凯塔表示，联合国人口基金未来将继续向哈方战略性项目提供专业支持。

她还特别提到哈萨克斯坦新宪法中关于人权和自由选择的理念，认为这一原则在全球变化加速的背景下尤为重要。

此外，凯塔在访问阿斯塔纳一家市立医院期间，还对哈萨克斯坦医疗体系的信息化和人工智能技术应用水平给予积极评价。她表示，当地医疗机构的现代化设备水平已达到国际先进医院标准。

根据哈萨克斯坦卫生部数据，过去五年间，全国孕产妇死亡率下降35%，婴儿死亡率下降25%。

目前，哈萨克斯坦正在实施“母亲健康”综合项目，重点提升孕产妇健康水平。同时，全国各地已设立90个青年健康中心，为青年群体提供医疗与健康服务。

【编译：达娜】