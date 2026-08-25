托卡耶夫会见美国国会议员代表团

托卡耶夫向美国客人表示欢迎，并指出，美方代表团此次访问恰逢哈萨克斯坦举行一院制库鲁尔泰选举，具有特殊的象征意义。

托卡耶夫指出，议会选举是哈萨克斯坦政治更新开启新阶段的重要历史事件。一院制库鲁尔泰将有助于提高立法进程效率和法律质量。

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国家元首强调，议会外交将成为这一新机构开展工作的重要方向之一。

“美国国会与库鲁尔泰议员之间开展建设性、富有内容的对话，对于深化相互理解、推动共同优先事项以及加强哈美伙伴关系具有特殊重要意义。”总统说。

托卡耶夫向美国代表团介绍了哈萨克斯坦正在推进的广泛政治、社会经济改革，以及围绕建设公正、先进国家这一战略目标推进国家治理体系现代化的重点任务。

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总统还向美国国会议员介绍了获得全民支持的新宪法的主要内容。

同时，国家元首指出，哈美多领域伙伴关系正保持快速发展势头，双方在贸易经济和投资合作、先进技术、科学、教育及文化等领域的合作不断取得进展。

托卡耶夫表示，得益于同美国总统唐纳德·特朗普保持建设性、互信的对话，两国关系已经提升至前所未有的新水平。

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双方在多边合作框架下也建立了富有成效的合作机制。一个明显例证是，哈萨克斯坦支持美国为加强全球和地区稳定提出的相关倡议，其中包括和平委员会和《亚伯拉罕协议》。

在此背景下，总统指出，哈萨克斯坦与美国在加强核安全、防止大规模杀伤性武器扩散方面同样发挥着重要作用。

率领美国代表团访哈的众议员杰森·史密斯对托卡耶夫的会见表示感谢，并转达了美国总统的问候。

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“今天凌晨两点，特朗普总统给我打来电话。我告诉他，几个小时后我将与您会面。他让我向您转达良好祝愿，并对你们两国元首之间形成的互信和建设性关系表示赞赏。同时，总统表示期待您前往迈阿密出席二十国集团峰会。我们此次访问的目的之一，是探讨进一步扩大美国与哈萨克斯坦经济联系的可能性。我们愿意围绕加强双边合作开展富有内容的对话，总统对此高度重视。”杰森·史密斯说。

会谈最后，国家元首表示，相信即将进行的迈阿密之行将为扩大哈美战略伙伴关系注入新的动力。

据此前报道，托卡耶夫总统会见国际篮球联合会主席谢赫·萨乌德·阿里·萨尼。