托卡耶夫总统会见美国国际开发金融公司首席执行官本·布莱克

托卡耶夫对本·布莱克到访表示欢迎，并指出，此次访问是双方在华盛顿达成共识的延续，也是深化哈美多领域合作的重要一步。

托卡耶夫表示，自唐纳德·特朗普重返白宫以来，美国进一步加强了与哈萨克斯坦及中亚地区的合作。

托卡耶夫说：“我们完全支持美国总统在外交领域展现出的果断态度和务实立场。哈萨克斯坦积极参与推动美国提出的《亚伯拉罕协议》、和平委员会、TRIPP倡议等重要项目。双方的共同努力为不断巩固和深化哈美扩大战略伙伴关系注入了新的动力。”

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总统指出，本·布莱克此次访问正值哈萨克斯坦推进大规模政治和经济改革之际。当前，哈萨克斯坦正致力于摆脱资源依赖型发展模式，向以知识驱动的多元化经济转型。

“贵公司的投资重点与哈萨克斯坦的发展议程高度契合。我们愿开展务实且互利共赢的合作。”托卡耶夫表示。

本·布莱克感谢托卡耶夫的热情接待，并表示，他此前在阿拉木图与哈萨克斯坦工商界代表举行了富有成效的会谈。

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托卡耶夫强调，这些会晤对于拓展双边合作具有重要意义，双方应推动已达成共识落地实施。

总统重申，哈方愿与美国合作伙伴共同推进投资项目。

会谈期间，双方重点讨论了关键矿产、互联互通、农工综合体、数字化和人工智能等领域的合作前景。

此外，双方还就美国国际开发金融公司在哈萨克斯坦设立常驻代表机构的可能性进行了讨论。