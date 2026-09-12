托卡耶夫会见美国总统南亚和中亚事务特使塞尔吉奥·戈尔

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在出席第十八届金砖国家峰会期间，会见了美国总统南亚和中亚事务特使塞尔吉奥·戈尔。

会谈开始时，塞尔吉奥·戈尔向托卡耶夫转交了美国总统唐纳德·特朗普在哈萨克斯坦独立35周年前夕发来的贺信。

托卡耶夫对特朗普的良好祝愿表示感谢，并重申邀请美国总统访问哈萨克斯坦。

Фото: Акорда

托卡耶夫指出，哈美战略伙伴关系正保持积极发展势头，并强调进一步拓展和深化两国合作的重要性。

“目前，我正在为出席迈阿密二十国集团（G20）峰会做准备。我认为，这将是讨论双边议程相关问题的良好机会。在推动互利合作方面，我们更愿意以实际行动取代空谈。”托卡耶夫说。

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塞尔吉奥·戈尔表示，得益于哈美两国领导人之间密切且建立在相互信任基础上的关系，两国合作已达到前所未有的高水平。

“目前，两国经贸联系与合作正在积极发展。我们的总统高度重视加强与哈萨克斯坦以及整个中亚地区的伙伴关系。”戈尔说。

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会谈期间，双方还就共同合作的重要方向交换意见，重点讨论了人工智能和数字技术等优先领域。

托卡耶夫和塞尔吉奥·戈尔重申，将继续拓展多领域伙伴关系，为双方互利合作注入新动力。