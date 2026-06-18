托卡耶夫总统会见突厥国家组织成员国最高法院院长

出席会见的嘉宾包括：阿塞拜疆最高法院院长伊纳姆·卡里莫夫、吉尔吉斯斯坦最高法院院长梅德尔别克·萨特耶夫、土耳其最高上诉法院院长奥麦尔·科尔克兹、土耳其国务委员会主席泽基·伊吉特，以及乌兹别克斯坦共和国最高法院第一副院长阿里舍尔·乌斯曼诺夫。

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会见中，托卡耶夫总统对各国代表的到来表示欢迎，并强调，突厥国家组织在促进兄弟国家之间合作方面发挥着独特而重要的作用。

—必须指出的是，近年来，成员国在司法和法律领域的合作正不断深化。即将在突厥斯坦市举行的这一高级别会议，正是这一积极趋势的体现。对于任何现代国家而言，司法体系都具有至关重要的意义。因此，加强最高法院之间的交流与合作，完全符合我们兄弟国家共同的战略利益，-托卡耶夫表示。

托卡耶夫指出，当今世界正经历深刻变革，许多国家都在积极推进发展进程，努力应对时代挑战，并适应全球技术变革带来的新形势。

—面对新的时代挑战，我们必须加强协作、携手应对。即将在突厥斯坦举行的会议，将围绕司法数字化、投资者权益保护等重要议题展开讨论。这些议题既具有现实意义，也关系到各国未来发展。围绕上述问题深入交换意见，必将为突厥国家组织的发展壮大以及国际影响力的提升注入新的动力。众所周知，哈萨克斯坦始终坚定支持突厥国家组织框架内的一切建设性倡议，今后也将继续给予支持，-他说。

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此外，托卡耶夫还向与会代表介绍了哈萨克斯坦近年来实施的一系列重大改革。

—7月1日，哈萨克斯坦新宪法即将生效。宪法是国家制度的根本基石。根据这部根本法，维护国家主权、独立和领土完整被确定为最重要的宪法使命。同时，保障公民权利和自由、维护法律尊严以及坚持和平外交政策，也已成为我国坚定不移的发展原则，-他强调。

他表示，新宪法将人力资本、教育、科学和创新确立为国家战略发展的重点方向。

—新宪法首次明确了对公民个人数据，包括数字空间个人信息的保护规范，并专门增加了有关律师制度的条款。为落实宪法规定，我们已签署通过五部宪法性法律，并对70余部法典和法律进行了修订。今年8月，我国还将举行库鲁尔泰选举，并成立哈萨克斯坦人民理事会，旨在进一步推动国家治理体系现代化，-托卡耶夫说。

会见期间，托卡耶夫还重点介绍了哈萨克斯坦在司法和法律领域推进的各项重要改革举措。

哈萨克斯坦最高法院院长阿斯兰别克·梅尔哈利耶夫也在会上发表了讲话。