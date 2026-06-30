托卡耶夫总统会见德国经济和能源部长

会谈中，托卡耶夫总统指出，哈萨克斯坦高度重视与德意志联邦共和国发展战略伙伴关系。

托卡耶夫总统表示，德国是哈萨克斯坦最重要的贸易与投资伙伴之一。

—双边经贸与投资合作呈现良好发展势头。自2005年以来，已向哈萨克斯坦经济累计引进80亿美元以上直接投资，其中大部分流向非原材料领域。目前，在哈境内有1000余家带有德国资本参与的企业稳定运营，其中包括克拉斯、霍施、西门子、巴斯夫、海德堡水泥、西门子能源、可耐福以及林德等工业巨头，-他说。

托卡耶夫重申，哈萨克斯坦方面愿为德国企业进入本国市场提供一切必要条件。

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托卡耶夫总统还向来宾介绍了哈萨克斯坦正在推进的大规模政治改革进程。他指出，新宪法明确了国家发展的基本原则，为建设民主、世俗、法治且繁荣的国家指明了方向。

赖歇对有机会就双边议题与总统交换意见表示感谢，并高度评价哈萨克斯坦在社会经济发展方面取得的显著成就。

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赖歇表示，哈萨克斯坦是德国在该地区最重要的经贸伙伴，双方在进一步扩大合作方面具有巨大潜力。

会谈期间，双方重点围绕能源、工业、数字化、稀有金属开采与加工以及交通物流基础设施等领域的合作前景深入交换了意见。

会谈结束时，托卡耶夫总统请赖歇转达他对德国联邦总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔及德国联邦总理弗里德里希·默茨的诚挚问候。