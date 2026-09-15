托卡耶夫会见韩国KIND公司总裁金福焕

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫会见韩国海外基础设施和城市开发公司（KIND）总裁兼首席执行官金福焕，双方就扩大哈韩基础设施和投资合作等议题进行了讨论。

托卡耶夫指出，KIND在推动哈韩投资合作方面发挥着重要作用。哈萨克斯坦有意继续深化与该公司的合作。KIND此前曾参与阿拉木图大环城公路项目建设。

会谈期间，双方重点讨论了KIND参与阿拉套市开发建设的前景。

托卡耶夫表示，阿拉套市项目具有巨大潜力，并相信韩方将积极参与新城基础设施建设和投资项目。总统同时邀请KIND参与哈萨克斯坦社会和交通基础设施现代化计划。

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金福焕指出，哈萨克斯坦作为欧亚大陆重要交通物流枢纽具有特殊地位，并表示愿为进一步加强两国经济合作作出贡献。

托卡耶夫与金福焕还讨论了设立哈韩联合投资基金的问题。该基金有望成为吸引韩国资本和技术参与哈萨克斯坦基础设施及能源项目的有效机制。

此外，双方还就KIND参与哈萨克斯坦交通物流体系现代化进行了讨论，包括发展阿克套港和库雷克港，以及建设和改造区域机场等项目。

Фото: Aqorda

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会谈结束后，双方举行文件交换仪式，包括Caspian Group与KIND签署的谅解备忘录、Alatau City Authority与KIND关于制定Alatau Smart City项目总体规划的协议，以及Qazaqstan Investment Corporation与KIND签署的战略协议。